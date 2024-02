Incêndio destrói galpão da Receita Federal em Santos; assista ao vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/02/2024 - 13:06 Para compartilhar:

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no bairro Paquetá, em Santos (SP), próximo ao porto da cidade localizada no litoral paulista, durante a madrugada desta segunda-feira, 19. O estabelecimento afetado pelas chamas pertence à Receita Federal e o fogo se alastrou ao depósito vizinho. Não foram divulgados dados relativos ao número de feridos. As informações são do Bom Dia São Paulo.

Confira as imagens do incidente:

Entenda o caso:

O depósito da Receita Federal fica em um importante ponto de ligação entre a Via Anchieta e o Porto de Santos;

Por volta das 3h30, a CPFL, companhia de energia que administra a região, desligou a eletricidade ao redor do galpão para evitar que o fogo atingisse postes de luz;

Toda a área em torno da estrutura está interditada. Moradores do Guarujá e de São Vicente relataram que conseguiam ver as chamas de longe;

Por se tratar de um incêndio de grandes proporções, parte da parede e do telhado do depósito caíram. Agora, as autoridades se preocupam em resfriar outras partes da construção;

Dez equipes do Corpo de Bombeiros de Santos, São Vicente e Cubatão participaram do atendimento à ocorrência;

Não foram divulgadas informações relativas às causas do incêndio e ao número de feridos no incidente.

Em nota divulgada à imprensa, a Receita Federal declarou que ainda não se sabe onde começou o incêndio e que outros galpões foram atingidos. “De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, não há vitimas fatais.”

