Incêndio destrói cidade cenográfica nos Estúdios Globo

Um incêndio atingiu os Estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 18. Vídeos que circulam na web mostram as chamas destruindo parte da cidade cenográfica da novela “Volta Por Cima”, das 19h.

As chamas teriam se alastrado com rapidez nos bastidores, assustando atores e equipe técnica da emissora. As informações são do colunista Pablo Oliveira, da Tupi FM.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. A Globo ainda não se manifestou oficialmente.

🚨AGORA: Incêndio na cidade cenográfica da Globo em Curicica. pic.twitter.com/HfH9GJwhh8 — CHOQUEI (@choquei) February 18, 2025