Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de alimentos no Rio Grande do Sul

Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã deste sábado, 22, um dos galpões da empresa de alimentos Ricci, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande Sul. O Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 8h e, até as 18h, a ocorrência não havia sido finalizada. As equipes que estão no local já fizeram o controle das chamas, e atuam no rescaldo.

De acordo com a Ricci, não há vítimas. Todos os funcionários estão bem, e as perdas foram apenas materiais. Ainda conforme a companhia, cuja sede fica em Cachoeirinha, o fogo atingiu um galpão mais afastado do conjunto fabril principal.

Pelas imagens, é possível perceber uma grande quantidade de material danificado e metal retorcido por conta do incêndio. A empresa não informou quais produtos haviam no galpão e o que exatamente foi consumido pelas chamas. De acordo com os Bombeiros, o local atingido foi o galpão da Fábrica de Chocolates. As causas do incêndio serão investigadas.

“Hoje tivemos um incêndio que consumiu uma parte da nossa unidade fabril, tendo sido esta uma unidade isolada do conjunto principal, que foi poupado”, disse a empresa em nota.

“Felizmente, nossos colaboradores estão bem e sofremos apenas danos materiais. Os danos foram efetivamente mitigados pela pronta resposta e exemplar atuação do Corpo de Bombeiros do RS, da nossa Brigada de Incêndio, Defesa Civil, forças de segurança que nos apoiaram e aos quais somos imensamente gratos”, completou a Ritter, em comunicado.

Fundada em 1909, a Ritter é uma empresa especializada na produção de doces à base de frutas e geleias, além de barras, cremes de avelã, mel e granolas. A sede da empresa, que teve parte atingida pelo incêndio, fica em uma área verde de mais de 50 hectares.