Incêndio de grande proporção causa evacuações em Roma

ROMA, 31 JUL (ANSA) – Um vasto incêndio atingiu nesta quarta-feira (31) a área de Monte Mario, perto do tribunal criminal na Piazzale Clodio, em Roma, e criou uma alta coluna de fumaça visível em toda a região.

Segundo as autoridades locais, bombeiros e agentes da Defesa Civil trabalham para extinguir as chamas e já evacuaram quatro edifícios e o Observatório Astronômico da capital italiana.

Todas as pessoas dos estúdios da emissora estatal RAI, na Via Teulada, também foram evacuadas por razões de segurança. A gravação do episódio “Estate in Diretta”, transmitido pelo canal, foi suspensa, e os trabalhadores dos escritórios na via Goiran, via Gomenizza e via Novaro foram convidados a abandonar as instalações.

“As chamas já estavam altas no início da tarde, vimos a coluna de fumaça, preta e densa, e então ouvimos algumas explosões”, relatou um morador de Monte Mario.

“Ficamos assustados e saímos para a rua”, disse outro, observando que os moradores estão com medo ao verem as chamas queimando no morro e se aproximando dos prédios residenciais.

Devido ao incêndio de grandes proporções, as vias Lungotevere Oberdan, Lungotevere della Vittoria, Giuseppe Faravelli e Cavalieri di Vittorio Veneto em direção à Piazzale Clodio foram fechadas.

Ao menos dois helicópteros foram acionados para auxiliar na contenção das chamas, junto com equipes de bombeiros, dois caminhões cisternas e viaturas da Defesa Civil. O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, esteve no local para avaliar a situação.

“Há um grande empenho, são dez equipes de bombeiros, dois helicópteros. Trabalhamos incessantemente. Existe uma sinergia entre todas as forças em campo. Foi necessário evacuar alguns moradores e assim que a situação estiver definida poderão regressar”, concluiu o chefe da província de Roma, Lamberto Giannini, que também está em Monte Mario e realizou uma inspeção no local. (ANSA).