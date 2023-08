Incêndio de grande proporção atinge ilha de Elba na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 19:01 Compartilhe

LIVORNO, 21 AGO (ANSA) – Considerada uma das mais bonitas da Itália, a ilha de Elba, na região da Toscana, foi atingida por um incêndio de grandes proporções nesta segunda-feira (21).

Segundo as autoridades locais, o fogo foi deflagrado em uma zona arborizada entre o município de Rio Marina, em Livorno, e Porto Azzurro e, devido ao forte vento que sopra na ilha, está seguindo em direção a Ortano.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além de um grupo de carabineiros da floresta, estão atuando na região e uma residência, ocupada por um casal, precisou ser evacuada após ser tomada pelas chamas.

No último dia 11 de agosto, outro incêndio já havia afetado a cidade de Rio nell’Elba. Na ocasião, as chamas se espalharam perto de um restaurante e depois atingiram um área verde de aproximadamente 1,5 hectares.

A ilha de Elba é a terceira maior da Itália em território e tem cerca de 30 mil habitantes. Ela é conhecida principalmente por ter sido palco de um dos capítulos mais importantes da história da Europa no início do século 17: o exílio do então imperador Napoleão Bonaparte. (ANSA).

