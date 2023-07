Incêndio criminoso em bar deixa 11 mortos no norte do México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/07/2023 - 18:51 Compartilhe

Onze pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas na madrugada deste sábado (22) em um incêndio criminoso em um bar no norte do México, informaram autoridades.

O incidente ocorreu em um estabelecimento de San Luis Río Colorado, no norte do estado de Sonora, que faz fronteira com os Estados Unidos.

“Até o momento, foram registradas onze pessoas sem vida, sete homens e quatro mulheres, além de quatro feridos, que estão sendo tratados em hospitais de San Luis Río Colorado, Sonora e dos Estados Unidos”, informou a Promotoria do estado, em um comunicado.

O Ministério Público disse que na madrugada deste sábado um homem atirou um objeto com fogo contra o bar – supostamente um coquetel molotov -, após ter sido expulso do local por “desrespeitar mulheres”.

Mais tarde, o prefeito de San Luis Río Colorado anunciou a prisão do suposto responsável pelo incêndio.

