Incêndio cresce na Califórnia em meio a temperaturas extremas

Um incêndio queima fora de controle uma floresta nos arredores de Los Angeles nesta segunda-feira (13), após um fim de semana de recordes de temperatura, enquanto os meteorologistas alertavam para o perigo de incêndio no oeste seco dos Estados Unidos.

Pelo menos 400 hectares foram devastados pelo incêndio que começou na Floresta Nacional de Los Angeles na manhã de sábado.





Milhares foram evacuados de suas casas na comunidade de Wrightwood, com apenas 5% do fogo contido.

Os bombeiros disseram que o fogo está queimando em uma área com vegetação densa.

“O terreno é muito íngreme, é uma área complicada”, disse Alison Hesterly, do Cal Fire San Bernardino, ao Los Angeles Times.

Cerca de 200 bombeiros estão combatendo o fogo, inclusive pelo ar.

“Eles estão (…) focados principalmente nas bordas do lado noroeste e extremo sul (…), esperando que o vento não empurre o fogo para fora das linhas de contenção”, disse Hesterly.

O incêndio começou em meio a ondas de calor extremas que varreram partes da Califórnia e do oeste, com temperaturas chegando a 43ºC em Palm Springs no sábado, a mais alta já registrada.

O Sudoeste foi atingido por uma seca única que deixou a vegetação excessivamente seca e inflamável.