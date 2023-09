Incêndio atinge Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 1:49 Compartilhe

Imagens de um incêndio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no Centro de Porto Alegre, circulam pela web na madrugada desta quarta-feira, 13. O incidente ocorreu no Centro Histórico da cidade, na área próxima às Faculdades de Direito, Economia e Engenharia.

Os bombeiros foram notificados por volta das 00h50. Nas redes sociais, a deputada estadual Laura Sito (PT) afirmou que as chamas, que tomaram conta do telhado de um galpão, foram controladas. A princípio, nenhum dos prédios históricos foi atingido e não há informações sobre feridos.

Confira as imagens aqui.

