Incêndio atinge terminal petrolífero de Cuba; terceiro tanque desaba

reuters 08/08/2022 - 20:11 Compartilhe

Por Marc Frank e Nelson Acosta

HAVANA (Reuters) – Um terceiro tanque de petróleo pegou fogo e desabou no principal terminal do setor de Cuba em Matanzas, disse o governador da província nesta segunda-feira, quando um derramamento espalhou chamas de um segundo tanque incendiado dois dias antes no maior acidente na indústria petrolífera da ilha em décadas.

Enormes colunas de fogo e uma espessa fumaça negra subiam o dia todo, escurecendo o céu até Havana. Explosões abalaram a área pouco antes da meia-noite quando um tanque entrou em colapso e novamente ao meio-dia quando outro implodiu.

Um bombeiro morreu e 16 pessoas estavam desaparecidas, todas devido à explosão de sábado no segundo tanque de armazenamento. Um quarto tanque estava ameaçado, mas não pegou fogo. Cuba depende do petróleo para gerar grande parte de sua eletricidade.

O país fez progressos no combate às chamas durante o fim de semana depois de contar com a ajuda do México e da Venezuela, mas na noite de domingo o fogo começou a se espalhar a partir do segundo tanque, que desmoronou, disse Mario Sabines, governador da província de Matanzas, a cerca de 130 km de Havana.

Matanzas é o maior porto de Cuba para receber petróleo e importações de combustíveis. O petróleo cubano, bem como o óleo combustível e o diesel armazenado em Matanzas, são usados ​​principalmente para gerar eletricidade na ilha.

Ao meio-dia de segunda-feira, autoridades anunciaram que a usina de energia mais importante do país, localizada a menos de 2 km do incêndio, havia sido fechada devido à baixa pressão da água na área.

A rede elétrica depende mais de 90% de combustível local e importado. Jorge Piñon, diretor do Programa de Energia e Meio Ambiente da América Latina e do Caribe da Universidade do Texas em Austin, disse que o incêndio ameaçou ambos.

“As questões-chave agora são para onde vai a produção de petróleo bruto cubano para gerar combustível para uso elétrico, uma vez que é conectada apenas por oleoduto a Matanzas”, disse Piñon, acrescentando que a instalação tem uma capacidade instalada de 2,4 milhões de barris.

(Reportagem adicional de Marianna Parraga)