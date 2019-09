Incêndio atinge prédio residencial em Ipanema, no Rio

Bombeiros tentam controlar um incêndio que atinge um prédio residencial na rua Prudente de Morais, em Ipanema, bairro nobre da zona sul do Rio. No início da tarde deste sábado, 14, as chamas eram fortes e a fumaça preta podia ser vista a quilômetros de distância.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, até o momento não há vítimas. O fogo começou no apartamento 301 do edifício, que tem oito pavimentos. Outros andares de cima também foram atingidos pelas chamas.

Os bombeiros foram acionados às 11h34 de hoje e até agora seguem combatendo o incêndio, utilizando mangueiras e escada. Uma ambulância do Samu também está no local. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. A perícia fica a cargo da Polícia Civil.

Na última quinta-feira, 12, um outro incêndio vitimou onze pessoas no Hospital Badim, na zona norte do Rio. Dezenas de pacientes que estavam na unidade e pessoas feridas durante o resgate seguem internadas em outros hospitais da cidade. O caso traumatizou os cariocas, que ainda aguardam o resultado da perícia para entender o que levou ao curto-circuito no gerador do Badim.