Um incêndio atinge um edifício na rua General Osório, na altura do número 707, no bairro da República, no centro da capital paulista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o foco do incêndio está no segundo andar do prédio, em um estúdio de som.

Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Os bombeiros estão atendendo a ocorrência com 10 viaturas e 27 homens.