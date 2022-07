Incêndio atinge pelo menos dez casas em Manaus; três pessoas ficam feridas

Um incêndio atingiu e destruiu pelo menos dez casos na rua Ambrósio Aires, no bairro São Jorge, em Manaus (AM), na noite desta terça-feira (26). O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) ainda não sabe a origem do incidente. As informações são do site G1.







De acordo com o CBMAM, o incêndio começou logo após as 22h. Três pessoas foram atendidas no local, inclusive um homem que sofreu uma queda. Duas outras pessoas receberam atenção médica por inalação de fumaça.

Quatro viaturas e uma ambulância foram ao local para ajudar na contenção das chamas, de madeira, e no atendimento aos feridos. A Defesa Civil também se apresentou para identificar as pessoas que vão precisar de ajuda e levá-las a um local adequado nos próximos dias.

“Temos a estimativa inicial que dez casas foram atingidas e evitamos que o fogo fosse propagado para mais residências. Para controlar o incêndio foram mais de 40 mil litros de água. Após o rescaldo, vamos fazer uma avaliação refinada para descobrir o que, de fato, possa ter ocasionado esse incêndio”, disse o coronel Vinicius Almeida, comandante-geral do CBMAM.