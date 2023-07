Incêndio atinge parque arqueológico de templo no sul da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 19:50 Compartilhe

PALERMO, 25 JUL (ANSA) – Um incêndio atingiu nesta terça-feira (25) uma área do parque arqueológico do Templo de Segesta, antiga estrutura dórica datada do século 5 a.C e situada na ilha italiana da Sicília.

A região no sul da Itália tem sido palco de diversos focos de incêndios por conta do calor tórrido. No entanto, as autoridades locais suspeitam que este foi provocado em um ato criminoso.

“As chamas não pouparam nem o Parque Arqueológico de Segesta.

Felizmente, foi possível verificar por um levantamento inicial que não houve danos aos sítios monumentais: o templo, o teatro e a casa dos Navarca permaneceram ilesos”, afirmou o governador Renato Schifani.

Segundo ele, “ao que tudo indica, o incêndio foi provocado por mão criminosa e trata-se de um ato gravíssimo que deve ser fortemente condenado, pois colocou em risco a segurança de quem mora nas áreas vizinhas e causou graves danos ao nosso inestimável patrimônio histórico e artístico”.

“Espero que os responsáveis possam ser localizados o mais rápido possível”, acrescentou Schifani.

O assessor de Patrimônio Cultura e Identidade Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, explicou ainda que “graças a um planejamento cuidadoso e aos trabalhos recentes de limpeza”, o pior foi evitado.

“Por outro lado, o posto de abastecimento, a guarita e o armazém junto ao templo, o quarteirão dos banheiros perto do antiquário e a marquise das casas rochosas foram totalmente destruídos”, lamentou.

Além disso, “quase toda cerca de proteção da estrada de acesso ao teatro e as barreiras de segurança foram reduzidas a cinzas, assim como os cabos elétricos e luminárias próximas ao teatro”.

De acordo com Scarpinato, haverá um “novo e cuidadoso reconhecimento dos danos” na tentativa de “assegurar os percursos de visita e não comprometer a próxima temporada teatral”.

Também chamado de “Templo Grande”, o edifício foi construído no fim do século 5 a.C., em uma colina a oeste da cidade de Segesta, e conta com 36 colunas de 10 metros de altura. (ANSA).

