Incêndio atinge o Copan, histórico prédio no centro de São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 17:46 Para compartilhar:

Um incêndio atinge o histórico edifício do Copan, no centro de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 3. As chamas já estão sendo controladas pelo Corpo de Bombeiros. Registros feitos por moradores mostram uma grande quantidade de fumaça saindo pelas janelas e viaturas dos Bombeiros atuando na ocorrência. Não há registro de vítimas até o momento.

Conforme os Bombeiros, o chamado para ocorrência foi feito às 16h10, e oito viaturas foram deslocadas para o apagamento das chamas. Moradores tiveram de evacuar o prédio. Ruas no entorno foram interditadas.

O prédio é tombado e é um dos principais ícones da cidade de São Paulo. É conhecido especialmente pelas curvas, projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Segundo a tenente Olívia, do Corpo de Bombeiros, informações preliminares indicam que o incêndio começou no 22° andar, e a presença de uma tela de proteção do edifício tem dificultado a saída da fumaça.

“Nós temos informações de que é o 22° andar. O prédio é coberto é por uma tela de proteção. Isso faz com que a fumaça se espalhe e tenha mais dificuldade de sair do local, por conta dessa tela”, disse a tenente em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band.

Segundo o diretor de carnaval Judson Sales, de 40 anos, que mora no Copan desde 2009, o fogo teria começado em algum apartamento acima do 18º andar (o Copan tem 35 andares), no bloco D ou E.

Os blocos D e E foram evacuados e às 17h15 continuavam interditados – os moradores não podiam entrar nem para buscar animais de estimação, por exemplo, segundo Sales. Nenhum outro bloco está interditado, mas um grupo de moradores idosos do bloco C preferiu descer e se reunir no térreo, relatam pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais do edifício.

O bloco D é de apartamentos maiores e o E tem quitinetes. Segundo Sales, os bombeiros vasculharam todos os apartamentos do bloco E e não encontraram nenhum foco de incêndio, e às 17h15 estariam vasculhando o bloco D.