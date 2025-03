Incêndio atinge loja da Tesla em Roma; Musk chama de terrorismo

ROMA, 31 MAR (ANSA) – Um incêndio atingiu uma concessionária da Tesla em Roma, capital da Itália, e deixou ao menos 17 carros em chamas, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (31).

Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do incidente, registrado por volta das 4h30 (horário local), na via Serracapriola, na área de Torrenova, mas uma investigação foi aberta para esclarecer as causas.

O incêndio afetou parcialmente a estrutura onde os carros estavam estacionados e ao menos 17 veículos foram atingidos pelo fogo. Bombeiros e policiais foram acionados para atender o chamado no local.

De acordo com as autoridades, as chamas foram apagadas e uma perícia precisou ser realizada. Imagens das câmeras de segurança estão sendo examinadas, e a polícia não descarta nenhuma hipótese, incluindo incêndio criminoso.

Agentes da Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (Digos) de Roma afirmaram que a teoria anarquista também não foi descartada, tendo em vista que ativistas em Haia, na Holanda, já pintaram a fachada de um showroom da Tesla com slogans antifascistas e suásticas para protestar contra Elon Musk, proprietário da empresa e conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O bilionário, aliado da premiê Giorgia Meloni, tem sido alvo de manifestações após ser acusado de fazer um gesto nazifascista durante cerimônia nos EUA.

“Manifestações violentas, insultos, agressões e incêndios. Muito ódio injustificado contra a montadora Tesla. A temporada de ódio e guerras deve acabar o mais rápido possível. Minha solidariedade a Elon Musk e a todos os trabalhadores ameaçados e atacados”, declarou o vice-premiê e ministro de Infraestrutura, Matteo Salvini.

Por sua vez, Musk chamou o incêndio na concessionária na capital da Itália de “ataque terrorista”. (ANSA).