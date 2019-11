Rio – Um incêndio atingiu um imóvel na Rua Visconde de Uruguai, no Centro de Niterói, no fim da madrugada desta terça-feira. O local, que abriga pela menos cinco lojas, fica quase na esquina com a Rua Marechal Deodoro. Ninguém se feriu.

Por conta do trabalho dos bombeiros, as duas ruas foram interditadas ao tráfego de veículos.

O trabalho de combate às chamas foi feito pelos militares do quartel de Niterói com o apoio dos quartéis do Colubandê e de Charitas.