Incêndio atinge galpão de parque de diversões em SP

Um incêndio atingiu na manhã desta terça-feira, 4, o galpão de um parque de diversões infantil, com trampolins e cama elástica, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, próximo à Marginal Tietê na altura da Ponte das Bandeiras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado.

A corporação foi acionada às 6h28 para atender a ocorrência no Kangoo Park. No local, havia bastante fumaça densa e escura saindo pelo telhado, que foi parcialmente destruído.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa realizava o serviço de solda no local, quando percebeu que uma espuma havia pegado fogo, que se espalhou. Duas vítimas foram socorridas e levadas pela GCM (Guarda Civil Municipal) ao PS (Pronto-Socorro) Santana.

O parque estava fechado no momento em que o incêndio começou. Cerca de 10 viaturas do Corpo de Bombeiros e 29 agentes atuaram no local.