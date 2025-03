Incêndio atinge galeria de loja de roupas no Pari, no centro de SP

Um incêndio atingiu uma galeria de loja de roupas no Pari, no centro de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 10, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Não há registro de vítimas no local. De acordo com a corporação, o fogo foi extinto e os trabalhos já estavam na fase de rescaldo. Equipes estão utilizando ventilação mecânica, pois ainda havia fumaça por volta das 7h30. A ocorrência foi registrada na Avenida Valtier, 73, por volta das 4h30 desta segunda-feira. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.