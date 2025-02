Incêndio atinge fábrica de óleo no Rio de Janeiro

Um incêndio atinge uma fábrica de óleo na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma fumaça extensa pode ser vista de diferentes pontos da cidade. O Corpo de Bombeiros, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e agentes da prefeitura estão no local. Até agora, não há registro de feridos.

Os quartéis do Corpo de Bombeiros do Fundão, Central, Penha e Ilha do Governador foram acionados às 12h30, segundo a corporação. Às 16h, o número de unidades mobilizadas para a operação havia subido para 15. Há pelo menos 67 agentes militares atuando no combate ao fogo, com auxílio de grupamento técnico de suprimento de água.

O Inea informou que foi acionado para a ocorrência do incêndio da fábrica de lubrificantes e que técnicos do instituto acompanham as respostas de combate ao fogo junto ao Corpo de Bombeiros, para avaliar possíveis danos ambientais.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro interditou a Rua Campo da Ribeira, na altura da Rua Lourenço da Veiga, onde ocorre o incêndio. E enviou agentes da Guarda Municipal para o local.

A fábrica é do grupo Cosan, voltada para a produção, comercialização e distribuição de óleo lubrificante e especialidades.