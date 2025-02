Incêndio atinge fábrica de confecção no Rio de Janeiro; funcionários são resgatados pela janela

Um incêndio atingiu um estabelecimento de confecção de fantasias de carnaval em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 12. Funcionários estavam no prédio, mas ainda não há informações sobre o número de resgatados e feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, a ocorrência foi registrada pouco antes das 8 horas. Equipes estão neste momento no local trabalhando no combate ao fogo. Segundo informado pela TV Globo, cerca de 100 pessoas estavam no prédio. Quatro foram resgatadas pelas janelas. O local produz fantasias para os desfiles de escolas de samba do carnaval, dentre elas, a Império Serrano.

A agremiação divulgou nota em suas redes sociais. “O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções, nesta manhã, em Ramos. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos”.