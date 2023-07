Incêndio atinge comunidade da Prainha, no Guarujá

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 08/07/2023 - 13:46 Compartilhe

Um incêndio atingiu neste sábado (8) a comunidade da Prainha, no Guarujá, litoral paulista. Segundo informações da Polícia Militar, o incêndio teve início por volta das 00h40 de hoje na Rua Epitácio Pessoa. Não houve vítimas. Ainda não há informações sobre as causas do sinistro.

A prefeitura do Guarujá informou que cerca de 36 moradias foram afetadas no incêndio. A Defesa Civil Municipal foi acionada e cadastrou 39 famílias no local.

Notícias relacionadas:

Segundo a administração municipal, não houve necessidade de abrigamento, já que as famílias atingidas foram acolhidas em casas de parentes. Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e da Defesa Civil estão no local.

A prefeitura informou, também, que as famílias atingidas pelo incêndio estão contempladas no Programa Vida Digna, do governo estadual, que tem como meta erradicar palafitas na Baixada Santista. Ao todo, no Guarujá, serão ofertadas 580 unidades habitacionais no Parque da Montanha e Cantagalo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias