Incêndio atinge casa em SC de autor do ataque em frente ao STF

Ansai Ansa 17/11/2024 - 17:13

SÃO PAULO, 17 NOV (ANSA) – A casa onde morava Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França e se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira (13), pegou fogo na manhã deste domingo (17), em Rio do Sul, em Santa Catarina.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu parcialmente a casa de 50 metros quadrados às 6h50 desta manhã (horário de Brasília).

O incêndio teria sido causado pela ex-mulher de Tiü França, Daiane Dias, de 41 anos, que tentou tirar a própria vida. A mulher, resgatada por vizinhos, foi levada ao pronto-socorro do hospital de Rio do Sul em estado grave, com queimaduras por todo o corpo.

A Polícia Federal está investigando o caso dentro do inquérito que apura o atentado em Brasília. (ANSA).