INCC-M de junho acelera a 0,44% após 0,09% em maio, afirma FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M) de junho acelerou o ritmo de alta a 0,44%, após 0,09% em maio, informou nesta quarta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

A taxa do indicador relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços desacelerou a velocidade de elevação a 0,11%, na comparação com 0,18% no quinto mês do ano. Em contrapartida, a taxa do índice referente à Mão de Obra avançou a 0,72% em junho, depois de 0,01% em maio.

No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, a taxa do segmento de Materiais e Equipamentos arrefeceu a 0,09% em relação à variação de 0,20% em maio.

Dos quatro subgrupos componentes, dois apresentaram desaceleração, com destaque para materiais para instalação, cuja taxa saiu de 0,44% para 0,24%.

Já o segmento de Serviços saiu de 0,09% para 0,20% este mês. Nesta categoria, a FGV destaca o recuo da taxa do item aluguel de máquinas e equipamentos, que passou de recuo de 0,42% para alta de 0,14%.

O INCC-M apresentou aceleração em duas das sete capitais pesquisadas: Recife (0,18% para 0,51%) e São Paulo (zero para 0,93%). Já as demais registraram arrefecimento: Salvador (0,07% para -0,02%), Belo Horizonte (0,12% para 0,05%), Rio de Janeiro (0,14% para -0,02%), Porto Alegre (0,16% para -0,05%) e Brasília (0,26% para 0,15%).

O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.