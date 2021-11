Inacreditável! Hugo Duro marca duas vezes e Valencia arranca empate heróico contra o Atlético de Madrid Luis Suárez abriu o placar para os colchoneros, Antoine Griezmann anotou um golaço no segundo tempo, mas atacante do Valencia entrou com estrela no segundo tempo

O Valencia arrancou um empate inacreditável contra o Atlético de Madrid por 3 a 3 pelo Campeonato Espanhol. Os colchoneros largaram na frente com Suárez, Griezmann anotou um golaço na segunda etapa, mas Hugo Duro, que entrou na segunda etapa, garantiu a igualdade no marcador com dois gols nos acréscimos.

EL PISTOLERO

Após um início de jogo morno, o Valencia conseguiu encontrar espaço de fora da área com Gonçalo Guedes aos 28 minutos, mas a batida do atacante parou nas mãos de Oblak. Aos 35, o Atlético inaugurou o marcador com Suárez, que recebeu passe de Griezmann, deixou Diakhaby para trás e colocou a bola no cantinho.

QUE GOLAÇO

Na segunda etapa, o Valencia entrou em campo com outra postura. Aos quatro minutos, Gonçalo Guedes recebeu bola pelo lado direito, cruzou na pequena área, Oblak desviou e a bola pegou em Savic antes de entrar no gol. O Atlético reagiu aos 12 minutos com Griezmann roubando a bola no meio de campo, invadindo o campo adversário e marcando um golaço da intermediária.

JOGO INTENSO

Aos 14 minutos, Suárez recebeu lançamento na área, brigou com Alderete pela bola, encontrou Vrsaljko na pequena área para desviar e ampliar o placar para os colchoneros. O Valencia respondeu em uma cobrança de escanteio em que Wass aproveitou uma bobeira da defesa e finalizou no travessão da risca da pequena área.

FINAL INACREDITÁVEL

Javier Bordalás fez alterações na equipe e o Valencia pressionou o Atlético de Madrid até o fim. Nos acréscimos, Hugo Duro, que havia entrado no segundo tempo, descontou o marcador após receber cruzamento da esquerda e esticou o pé para balançar as redes. No último minuto, o atacante aproveitou cobrança de falta e igualou o marcador de cabeça.

