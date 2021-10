‘Inacreditável a quantidade de seguidores que perco’, diz Nana Gouvea sobre fotos sensuais

Nana Gouvea usou o Twitter para desabafar sobre um assunto que a tem deixado triste.

Toda vez que a modelo compartilha uma foto sensual, perde muitos seguidores. Ela acredita que isso aconteça por causa das esposas ciumentas de seus seguidores homens.

+ Aline, ex Riscado, curte dia de sol em Portugal e mostra biquíni

+ Ex-BBB Marcela MC Gowan se declara para namorada

+ IZA aproveita dia de sol no Rio de Janeiro para renovar bronze

“É inacreditável a quantidade de seguidores que eu perco no Instagram todo vez que posto uma foto mais sensualzinha. Uma amiga minha, que cuida do OnlyFans de duas famosas aí no Brasil, me disse que as mulheres dos caras pegam os telefones deles e dão unfollow e até bloqueiam. É isso mesmo, gente?”, disse ela, que produz conteúdo na plataforma adulta OnlyFans.

Confira o desabafo de Nana:

É inacreditável a quantidade d seguidores q eu perco no Instagram todo vez q posto 1 foto mais sensualzinha. 1 amiga minha q cuida d OnlyFans d 2 famosas aí no Brasil, me disse q as mulheres dos caras pegam o telefone deles e dão unfollow e até bloqueiam. É isso mesmo gente? 😳 — Nana Gouvea (@NanaGouvea) October 15, 2021

Saiba mais