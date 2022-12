‘Inaceitável’, diz Itália sobre veto talibã a mulheres em ONGs

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/12/2022 - 21:06 Compartilhe

SÃO PAULO, 25 DEZ (ANSA) – O Ministério das Relações Exteriores da Itália expressou “forte preocupação” com a decisão do Talibã de proibir mulheres de trabalharem em organizações humanitárias no Afeganistão.





“É uma decisão inaceitável e contrária aos princípios do direito humanitário. O papel das mulheres em atividades de assistência é insubstituível”, diz uma nota publicada pela Farnesina no Twitter.

A nova restrição foi anunciada no último sábado (24) e já fez pelo menos três ONGs estrangeiras – Save the Children, Norwegian Refugee Council e Care International – suspenderem suas atividades no país asiático.

“Não podemos efetivamente alcançar crianças, mulheres e homens em necessidade no Afeganistão sem nossas equipes femininas”, disseram as entidades em um comunicado. (ANSA).





