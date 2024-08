‘Inaceitável’, diz Itália sobre ataque a escola em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 10 AGO (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, definiu como “absolutamente inaceitável” o bombardeio de Israel contra uma escola na Cidade de Gaza, ação que deixou mais de 90 mortos, segundo o Hamas.

“Pedimos a Israel o respeito ao direito humanitário. É para proteger os civis que pedimos um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns que estão nas mãos do Hamas”, escreveu o chanceler italiano no X.

Já o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Sean Savett, disse estar “profundamente preocupado” com as notícias do ataque israelense em Gaza. “Estamos em contato com nossos homólogos israelenses, que afirmam ter atingido funcionários de alto escalão do Hamas, e estamos pedindo mais detalhes”, acrescentou. (ANSA).