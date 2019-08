IN estabelece critérios para obtenção de certificado sanitário de exportação

São Paulo, 13 – A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura publicou nesta terça-feira, 13, no Diário Oficial da União (DOU) a Instrução Normativa 19, de 7/8/2019, que estabelece requisitos, critérios e procedimentos para obtenção da certificação sanitária internacional de produtos de origem vegetal.

A IN tem por objetivo garantir, por meio do Ministério da Agricultura brasileiro, que o produto vegetal, seus subprodutos e resíduos de valor econômico ou os seus sistemas de controle estão de acordo com os requisitos sanitários específicos do país ou bloco de países importadores.

Entre outras exigências, a IN define que os solicitantes da Certificação Sanitária Internacional deverão estar registrados no Cadastro Geral da Classificação do ministério e que esse certificado deve ser emitido com base em informações prestadas pelo interessado, isentando o ministério de responsabilidades resultantes de erro, inverdades, fraude, dolo e má-fé por parte do requerente.