IN da Agricultura suspende vacinação contra aftosa no Paraná a partir do dia 31

Brasília, 17 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, oficializou a suspensão da vacinação contra a febre aftosa no Paraná. Em Instrução Normativa (IN) publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 17, a ministra proíbe a manutenção, comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa no Estado, a partir do dia 31 de outubro.

Segundo a IN, a vacina poderá ser utilizada como medida sanitária, mediante autorização do Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários, vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária. Caberá à secretaria editar normas complementares para a restrição e controle do ingresso de animais vacinados contra a febre aftosa no Paraná, para adoção a partir de 1º de janeiro de 2020.

A IN foi assinada pela ministra Tereza Cristina no último dia 15, em solenidade realizada em Curitiba. O Paraná faz parte do Bloco 5 – integrado também por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso -, dentro do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (Pnefa) e solicitou a antecipação da retirada da vacinação.

Pelo cronograma normal do bloco, a suspensão da imunização dos rebanhos deveria ocorrer somente em 2021, mas o Estado já cumpriu as exigências e solicitou a antecipação do status.