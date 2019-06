IMS lança podcasts sobre guerra de Canudos

No dia 3 de julho (quarta-feira), o IMS lança a série de podcasts Sertões: Histórias de Canudos. Em cinco episódios, o jornalista Guilherme Freitas, editor-assistente da revista serrote, narra como uma guerra do século 19, entre o exército brasileiro e moradores de um arraial baiano, ainda ecoa forte no século 21. Os podcasts estarão disponíveis no site da Rádio Batuta (radiobatuta.com.br).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.