IMS exibe filmes ‘Salmo Vermelho’ e ‘Ghashiram Kotwal’ na sessão ‘Mutual Films’

O Instituto Moreira Salles promove este mês uma nova edição do Mutual Films, com os filmes Salmo Vermelho (1972), de Miklós Jancsó, e Ghashiram Kotwal (1976), da Cooperativa Cinematográfica Yukt. As sessões acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, a abertura acontece nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, com a exibição do filme Salmo Vermelho e participação da pesquisadora Tünde Albert. O longa, ambientado em 1898, retrata camponeses que lutam por uma divisão igualitária de bens da terra.

A mostra se encerra no dia 22 de setembro, às 17h30, com a exibição do filme Ghashiram Kotwal, apresentado pelo pesquisador Raju Roychowdhury. Inspirado em Salmo vermelho, o longa da Cooperativa Cinematográfica Yukt é baseado em peça homônima de 1972 e acompanha a decadência do Império Marata na Índia Ocidental.

O IMS Rio recebe a sessão Mutual Films entre os dias 14 e 22 de setembro. No dia 17, Salmo vermelho será apresentado por Ágnes Szabó.

Os ingressos estão a venda nas sedes do IMS e no site ingresso.com. As entradas custam R$ 4 (meia) e R$ 8 (inteira).

Os dois longas-metragens serão exibidos em cópias digitais recém-restauradas. É cobrado um ingresso para a exibição de cada filme. Ingressos: R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia).

IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424. Dia 5/9, com sessões às 19h e 21h, e dia 22/9, com sessões às 17h30 e 20h. R$ 4 a R$ 8.