Impulsionado pelo agro, Goiás fatura 13,8% mais em exportações de janeiro para fevereiro

Impulsionadas pelo complexo soja e pelas carnes, além de ferroliga, as exportações de Goiás cresceram 13,8% em valor de janeiro para fevereiro deste ano, para US$ 665 milhões, informou a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em nota, com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Segundo a nota, com o desempenho, Goiás passa da 12ª para a 10ª posição entre os Estados que mais exportaram no período. Os derivados de soja, além de carnes e ferroliga, lideraram o ranking dos produtos goianos exportados em fevereiro. O primeiro grupo representou 47,05% (US$ 313 milhões); já as carnes e as ferroligas registraram, respectivamente, 21,56% (US$ 143 milhões) e 8,48% (US$ 56 milhões) do valor total das exportações goianas.

Entre os principais municípios exportadores de Goiás estão Rio Verde, com soja, milho e resíduos do óleo de soja; Jataí, com soja, algodão e resíduos sólidos extraídos do óleo de soja, e Mozarlândia, na produção de carnes. Completam o ranking das dez cidades que mais venderam para o exterior em fevereiro: Palmeiras de Goiás, Ouvidor, Senador Canedo, Barro Alto, Alto Horizonte, Crixás e Anápolis.

No acumulado janeiro e fevereiro, as exportações apresentaram valores de US$ 1,266 bilhão, enquanto as importações somaram US$ 852 milhões. O saldo comercial desse período acumulou superávit de US$ 413, 62 milhões.

