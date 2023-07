‘Imprevisto’: Loubet lança single em parceria com Murilo Huff

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 10:50 Compartilhe

Após o grande sucesso de “O Que Acontece Na Roça, Fica Na Roça”, uma parceria com Ana Castela que já ultrapassa mais de 8 milhões de visualizações apenas no Youtube, Loubet se prepara para o segundo lançamento de seu DVD, o single “Imprevisto”, feat Murilo Huff.

A nova aposta do cantor chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 21 de julho, a partir do meio dia.

Somando mais de 2 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, o sul-mato-grossense Loubet está confiante com a parceria ao lado de seu amigo Murilo Huff.

“Eu estou muito animado com este lançamento. Murilo é um grande amigo, fiquei muito feliz quando ele topou o convite para participar do meu DVD. A minha música com ele é justamente uma das apostas deste projeto, então estou bem confiante”, afirma o cantor.

