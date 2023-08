Imprensa russa afirma que general Surovikin foi demitido após motim do grupo Wagner

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2023 - 8:06 Compartilhe

O general russo Serguei Surovikin, que já comandou a ofensiva na Ucrânia, foi demitido do cargo de comandante em chede das Forças Aeroespaciais, afirma a imprensa de Moscou, dois meses após a tentativa de motim do grupo paramilitar Wagner, do qual ele é considerado próximo.

“O general de exército Serguei Surovikin foi demitido de suas funções”, afirmou nesta quarta-feira (23) a agência estatal RIA Novosti, que cita uma fonte que acompanha as movimentações dentro do exército russo.

Segundo a agência, o general Surovikin, 56 anos, foi substituído pelo general Viktor Afzalov.

Nem o Kremlin nem o ministério da Defesa comentaram a notícia.

O jornal russo RBK e Alexei Venediktov, ex-diretor de redação da rádio Eco de Moscou, também anunciaram a demissão de Surovikin, assim como o Rybar, um influente blog militar que acompanha os combates na Ucrânia.

Desde a tentativa frustrada de motim do grupo paramilitar Wagner, no fim de junho, vários boatos circularam sobre mudanças na cúpula do exército russo.

Durante a rebelião de 24 horas do grupo de mercenários, Surovikin pediu aos amotinados que parassem e retornassem aos quartéis “antes que fosse tarde demais”.

O general, no entanto, é considerado próximo ao grupo Wagner e a seu líder Yevgeny Prigozhin, que havia elogiado Surovikin.

Surovikin foi nomeado em outubro de 2022 comandante das tropas na Ucrânia. Ele ordenou em novembro a retirada da cidade de Kherson e da margem direita do rio Dnieper, no sul ucraniano, um revés significativo para Moscou.

Apenas três meses após a nomeação, ele foi substituído à frente da operação na Ucrânia pelo comandante do Estado-Maior russo, Valeri Guerasimov.

bur/lch/avl/meb/fp

