Imprensa mundial destaca contratação de Ancelotti pela CBF

ROMA, 12 MAI (ANSA) – A contratação do técnico Carlo Ancelotti pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar a seleção masculina principal, anunciada na manhã desta segunda-feira (12), já é destaque na imprensa internacional.

A notícia da vinda do italiano para o Brasil ganhou a capa dos principais sites de notícias, principalmente na Espanha, onde atualmente ele treina o Real Madrid.

O jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, considerado um dos maiores da Itália, enfatizou que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, destacou que agora “o melhor da história” está “no melhor time do planeta”, apesar de lembrar que o Brasil não vence uma Copa do Mundo desde 2002.

Já o britânico “The Guardian” reforçou que Ancelotti é o primeiro técnico estrangeiro da história da seleção, uma informação incorreta tendo em vista que outros três cidadãos provenientes do exterior já treinaram o Brasil. São eles: o uruguaio Ramón Platero (1925), o português Joreca (1944) e o argentino Filpo Nuñez (1965).

Entre as publicações esportivas da Espanha, o “AS” afirmou que a CBF encerrou “a novela”, que durava desde 2023, e conquistou um dos “grandes sonhos” de Rodrigues.

Por sua vez, o “Sport”, da Catalunha, recordou que a contratação foi anunciada um dia depois da derrota do Real Madrid para o Barcelona, por 4 a 3, na La Liga.

O diário Marca falou sobre o fato de o técnico ter sido nomeado antes mesmo do seu desligamento do Real Madrid, que tem Xabi Alonso na mira.

A contratação também foi abordada pelo jornal “A Bola”, de Portugal, que lembrou do desejo de longa data da CBF para fechar um acordo com Ancelotti.

Na Argentina, o “Olé” deu destaque para a informação e comentou sobre os primeiros jogos que a seleção brasileira tem pela frente na tentativa de uma vaga para a Copa do Mundo de 2026.

O italiano Ancelotti “vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, no próximo mês”.

(ANSA).