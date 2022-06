Imprensa internacional especula traição como causa de separação de Shakira

A traição do zagueiro Gerard Piqué que teria levado ao fim o casamento com a cantora Shakira ‘não seria com a mãe do companheiro de equipe do Barça, Pablo Gavi’, segundo as colunistas Lorena Vázquez e Laura Fa, as “Mamarazzis”.

Piqué e a cantora estariam se separando porque o craque do Barcelona teria sido pego na cama com outra mulher. Mas relatos de uma conta no Twitter que apontava que a mulher envolvida era a mãe da estrela do Barça, Gavi, de 17 anos. O boato rapidamente ganhou força a ponto de na rede social.





Mas uma nova notícia do jornal espanhol “El Periodico” afirma que a mulher em questão tinha na verdade 20 anos e era loira. Isso exclui a mãe morena de Gavi. A reportagem afirmava: “A mulher que poderia ter colocado Piqué e Shakira à beira do rompimento é uma jovem loira de 20 anos. Ela está estudando e trabalha como organizadora de eventos.”.