Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 16:00 Compartilhe





O Manchester City foi derrotado pelo Southampton por 2 a 0 e deixou a Copa da Liga Inglesa de forma melancólica nas quartas de final. O time de Pep Guardiola sequer finalizou no alvo em sete tentativas ao longo dos 90 minutos no estádio St. Mary’s contra o atual lanterna da Premier League.

O ex-jogador do Liverpool e atual comentarista no canal de TV britânico “Sky Sports” Jamie Redknapp não poupou críticas aos comandados de Guardiola, que definiu a atuação do Manchester City como “diabólica”.

– O primeiro tempo foi diabólico. Não consigo lembrar de uma atuação pior do Manchester City em 45 minutos sob o comando de Pep Guardiola. Inacreditável, ninguém esperava isso. Nathan Jones (técnico do Southampton) gostaria que seus jogadores dificultassem para o Manchester City. Mas acredito que nem eu seus maiores sonhos ele imaginaria que isto teria acontecido – declarou Redknapp.





+ VÍDEO: Guardiola lamenta eliminação do City na Copa da Liga e mostra preocupação para clássico com United

O comentarista da “BBC” e ex-jogador Chris Sutton também destacou a “complacência” do time do City e elogiou a agressividade do Southampton na partida, que marcou dois gols no primeiro tempo com Mara e Djenepo.

+ Veja a tabela da Premier League

– Southampton foi mais agressivo e mais objetivo em sua proposta de jogo. É como se o Manchester City aparecesse no St. Mary’s e pudessem vencê-los como quisessem, já que venceram no Etihad e pensaram que pudesse acontecer novamente – pontuou.

O Manchester City de Guardiola tem um compromisso de peso no final de semana. No próximo sábado, os Sky Blues encaram o Manchester United no Old Trafford pela Premier League. O tradicional Derby de Manchester acontece às 9h30 (de Brasília), pela 20ª rodada.



E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias