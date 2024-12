Imprensa europeia repercute prisão de Braga Netto

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 15/12/2024 - 13:31 Para compartilhar:

Sites de notícias destacam proximidade do general com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o "chocante" plano para aplicar um golpe no Brasil.A imprensa europeia repercutiu a prisão do general da reserva Walter Braga Netto, que aconteceu neste sábado (14/12). Os veículos destacaram que o inquérito da Polícia Federal indica "participação ativa" do ex-ministro no esquema organizado para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aplicar um golpe de Estado no Brasil.

Os jornais também citam a proximidade de Braga Netto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é alvo das investigações.

El País (Espanha) – Preso general próximo a Bolsonaro por interferir nas investigações sobre tentativa de golpe

"Walter Braga Netto […] pertence ao círculo íntimo da ultradireita. O ex-presidente ultraconservador […], defendeu-se acusando seus supostos cúmplices, dizendo que o plano era que uma junta militar, e não ele, assumisse o poder. […] A prisão preventiva de Braga Netto é uma mensagem clara para Bolsonaro e as forças armadas. O círculo em torno do ex-presidente está se fechando."

The Guardian (Reino Unido) – Aliado-chave do ex-presidente do Brasil Bolsonaro é preso por suposto plano de golpe

O relatório policial recentemente publicado mostra um quadro chocante de uma conspiração de longa data que os investigadores acreditam ter sido projetada para ajudar Bolsonaro a se manter no poder, apesar de ter perdido a eleição de 2022. A ideia era supostamente usar as redes sociais para disseminar falsas alegações de fraude eleitoral que poderiam ser usadas para justificar uma intervenção militar.

Spiegel Online (Alemanha) – Tentativa de golpe no Brasil: Ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto é preso

A prisão segue um relatório policial do final de novembro que descrevia que Netto, juntamente com o ex-presidente e outros 35 suspeitos, estariam envolvidos em uma tentativa de golpe contra Lula. Também foi dito que Bolsonaro estava 'plenamente ciente' de um suposto plano para assassinar Lula."

Le Monde (França) – Projeto de golpe de Estado no Brasil: um general próximo a Jair Bolsonaro é preso

Um ex-ministro da Defesa do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, suspeito de ter 'coordenado' um suposto plano de golpe de Estado e de ter tentado obstruir a investigação, foi preso no sábado, 14 de dezembro, no Brasil. […]

Ele teria agido para obter informações protegidas por sigilo judicial sobre o andamento da investigação e teria pressionado para que 'a participação dos investigados não fosse totalmente conhecida'. Sua defesa diz que 'não houve obstrução à investigação' .

Público (Portugal) – Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro preso por suspeita de interferir em investigação

"Polícia Federal prendeu o general Braga Netto para 'evitar reiteração das ações ilícitas”. O militar é um dos acusados, junto com o ex-Presidente, de planejar um golpe de Estado no Brasil."

gq (ots)