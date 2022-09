Imprensa europeia aponta modelo trans como nova namorada de Mbappé

admin3 31/08/2022 - 21:49 Compartilhe

Uma das principais estrelas do Paris Saint-Germain, Mbappé estaria de namorada nova na França. De acordo com o jornal ‘Corriere dello Sport’, o atacante vive romance com a modelo Ines Rau, primeira mulher trans a posar para a revista ‘Playboy’.

Mbappé e Ines Rau foram vistos pela primeira vez em maio, em Cannes, e depois foram flagrados por paparazzis em um iate do craque. A notícia também foi dada pelo jornal espanhol ‘Marca’ e reproduzida por vários veículos de imprensa na Europa.

Nascida na França, mas com pais argelinos, a modelo realizou a cirurgia de transição de gênero aos 16 anos. No entanto, a mulher só falou publicamente sobre o assunto aos 27 anos, em 2017, quando fez o ensaio sensual para a Playboy.

– Eu vivi muito tempo sem falar que era transgênero. Eu namorei muito e quase esqueci. Eu tinha medo de nunca achar um namorado e ser vista como estranha. Aí eu pensei: ‘Você precisa apenas ser você mesma’. É uma salvação falar sobre sua própria verdade, seja seu gênero, sexualidade, o que for. As pessoas que te rejeitam não valem a pena. Não é ser amada pelos outros, é amar a si mesmo – comentou Rau na oportunidade.

