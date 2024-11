Imprensa estatal síria reporta bombardeio israelense ao sul da capital Damasco

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2024 - 13:27 Para compartilhar:

Um bombardeio israelense atingiu nesta segunda-feira (4) a zona de Sayyeda Zeinab, no sul de Damasco, capital da Síria, onde um importante santuário xiita é vigiado por grupos pró-Irã, incluindo o Hezbollah, indicou a imprensa estatal.

“Segundo informações preliminares, uma agressão israelense teve como alvo a área ao redor de Sayyeda Zeinab”, disse a agência oficial de notícias Sana.

“Ouvi três explosões seguidas, uma delas muito forte”, disse à AFP um morador da região, Mehdi Mahfuz.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) afirmou que o atentado atingiu “uma casa em uma fazenda no setor Sayyeda Zeinab, usada por membros do grupo libanês Hezbollah e da Guarda Revolucionária iraniana”.

Segundo o OSDH, com sede no Reino Unido mas que conta com uma extensa rede de fontes na Síria, os grupos pró-Irã têm uma forte presença na região de Sayyeda Zeinab, um importante local de peregrinação xiita.

Desde que a guerra civil começou em 2011 na Síria, Israel realizou centenas de bombardeios na Síria contra o Exército sírio e grupos apoiados pelo Irã, incluindo o Hezbollah, destacados em apoio às forças governamentais.

O ritmo destes ataques aumentou desde a escalada do conflito entre o Hezbollah e Israel no final de setembro.

