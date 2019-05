Imprensa estatal da China acusa EUA de plano para “colonizar negócios globais”

A imprensa estatal da China lançou novos ataques contra os Estados Unidos, no momento em que os dois países travam uma disputa no comércio. O jornal China Daily acusou nesta sexta-feira Washington de buscar “colonizar negócios globais” ao se voltar contra empresas chinesas.

Outro diário, o Global Times, acusou os EUA de “arrogância hegemônica” e de lançar um “assalto global” ao livre-comércio.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou na semana passada a chinesa Huawei em uma lista que, na prática, impede a gigante das telecomunicações de vender microchips para computadores e outros componentes sem o aval de Washington. A medida pode prejudicar bastante os negócios da Huawei, uma das maiores empresas do mundo no setor.

Os EUA qualificaram a Huawei como uma ameaça à segurança nacional. Além disso, os americanos já anunciaram nos últimos meses rodadas de tarifas contra produtos chineses, que foram seguidas de retaliações por parte de Pequim. Fonte: Associated Press.