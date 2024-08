Imprensa argentina divulga fotos de hematomas em ex-primeira dama que denunciou Fernández

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2024 - 10:57 Para compartilhar:

A imprensa argentina divulgou na quarta-feira, 8, imagens dos hematomas de Fabiola Yáñez, ex-mulher do ex-presidente da Argentina Alberto Fernández, que foi denunciado por ela por agressão na terça-feira, 6.

A ex-primeira-dama decidiu denunciar o ex-marido após a mídia argentina divulgar supostas mensagens trocadas entre Fabiola e a secretária do ex-presidente María Cantero, nas quais ela relatava as agressões sofridas.

Algumas das fotos divulgadas pelo portal Infobae seriam de uma agressão ocorrida em agosto de 2021. Nas imagens, Fabiola aparece com o olho e o braço roxos. Segundo o jornal, as imagens foram mandadas pela ex-primeira-dama para o então marido.

ALBERTO FERNANDEZ SOS UNA MIERDA pic.twitter.com/UKVgeJgmZC — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) August 9, 2024

“Isso não funciona assim, você me bate toda hora. É incomum. Não posso deixar você fazer isso comigo quando eu não fiz nada com você. E tudo que tento fazer com a mente focada é defender você e você me bater fisicamente. Não há explicação”, diz a mensagem enviada por Fabiola com as fotos.

Em resposta, Fernández teria pedido para que o casal parasse de discutir.

Denúncia

Após decidir denunciar o ex-marido, o juiz Julián Ercolini proibiu o ex-presidente de deixar o país e também ordenou “medidas de restrição e proteção” contra ele.

O ex-presidente afirmou em um comunicado em sua conta na rede social X que “a verdade dos fatos é outra” e que “é falso e jamais ocorreu” o que lhe é imputado.

Fernández também disse que pela “integridade” de seus filhos, de sua pessoa e “da própria Fabiola” não fará declarações midiáticas e apenas fornecerá “provas e depoimentos que deixarão em evidência o que realmente aconteceu”.

Yáñez e Fernández, que foram casados durante todo o mandato deste último e tiveram um filho em 2022 chamado Francisco, estão atualmente separados. Yáñez vive em Madri com o filho, enquanto Fernández mora em Buenos Aires.

Durante o governo Fernández, Yáñez foi titular da Fundação Banco Nación e não teve papel protagonismo na mídia, da qual fez parte antes de se tornar primeira-dama, quando atuou como jornalista em diversos programas de televisão.