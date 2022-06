Imprensa alemã coloca Mario Götze perto do Eintracht Frankfurt

Mario Götze, autor do gol do título da Alemanha na final da Copa do Mundo de 2014, está perto de retornar à Bundesliga, assinando com o Eintracht Franlfurt, campeão da Liga Europa, segundo a imprensa alemã.

Götze, de 30 anos, jogou as últimas duas temporadas pelo PSH Eindhoven, da Holanda, e deve passar por exames médicos nesta terça-feira em Frankfurt.





O jogador não participou do início dos treinamentos de pré-temporada com o PSV na segunda-feira, e o clube declarou que ele estava ocupado para “finalizar uma transferência”.

O time alemão estaria disposto a pagar a multa rescisória de Götze, que seria de 4 milhões de euros, para tirá-lo do vice-campeão holandês na última temporada.

Sua chegada poderia revigorar o ataque do Frankfurt, que derrotou o Glasgow Rangers na final da Liga Europa em maio e terminou o Campeonato Alemão na 11ª colocação.

