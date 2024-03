Imposto de Renda 2024: programa para fazer declaração será liberado dia 15 de março

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/03/2024 - 8:59 Para compartilhar:

A Receita Federal anunciou que o programa do Imposto de Renda de 2024 poderá ser baixado pelo contribuinte a partir do dia 15 de março. Essa é a data inicial para que a declaração pode ser enviada. O prazo final será 31 de maio.

Todas as pessoas que tiverem um rendimento anual superior ao teto de R$ 28.559,70 em 2023 estão obrigadas a declarar o IR. O teto corresponde a uma média mensal de R$ 2.379,97, incluindo salário e eventuais rendas extras. Os contribuintes que perderem o prazo de entrega pagarão multa de 1% a 20% sobre o imposto devido. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

Outros rendimentos e movimentações financeiras também estão sujeitas ao leão, confira aqui.

A declaração do Imposto de Renda pode ser feita pelo programa de computador, que pode ser baixado diretamente pelo site da Receita, pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda” ou pelo Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

A Receita realizará uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (6), a partir das 11h, para anunciar as regras da declaração deste ano. A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo canal do YouTube do Ministério da Fazenda.

