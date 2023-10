Importações de vinhos italianos ao Brasil aumentam

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2023 - 12:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 1 OUT (ANSA) – Em meio ao aumento das importações de vinhos italianos para o Brasil, a cidade de São Paulo receberá entre os dias 3 e 5 de outubro a ProWine, uma das principais feiras da América Latina dedicada ao setor vitivinícola.

A feira paulista terá a presença de pelo menos 11 produtores italianos de vinho, reunidos pela Italian Trade Agency (ITA), que visa aumentar a presença do país europeu no mercado brasileiro.

O evento acontece ao mesmo tempo que as importações de vinhos italianos feitas pelo Brasil nos primeiros oito meses de 2023 superaram a marca de US$ 24,6 milhões, um aumento de 4,4%.

O custo médio dos vinhos adquiridos pelos brasileiros em território italiano também subiu 14,3%, indo de US$ 3,43/litro para US$ 3,92/litro.

Ferdinando Fiore, diretor do escritório brasileiro da ITA, explicou que o Brasil é o quarto maior mercado dos italianos nas Américas, ficando atrás apenas dos EUA, Canadá e México. Ele acrescentou que o país comprou 10,2 milhões de litros ao longo de 2022.

Já no Brasil, o país europeu é o quarto maior fornecedor. “Em valores, são quase US$ 37 milhões adquiridos pelos brasileiros, ou cerca de 8% do total importado”, afirmou.

A Itália marcará presença pela primeira vez na ProWine São Paulo, que será no Expo Center Norte, e os visitantes poderão passar por uma série de aromas, sabores e terroirs de diversas regiões da nação europeia.

Fiore ainda definiu que a participação italiana no evento na capital paulista será estratégica. (ANSA).

