Importações de soja pela UE totalizam 15,35 mi t em 2020/21

PARIS (Reuters) – As importações de soja pela União Europeia na temporada de 2020/21, que encerrou em 30 de junho, atingiram 15,35 milhões de toneladas, mostraram dados da Comissão Europeia nesta terça-feira.

Isso comparado com 15,36 milhões de toneladas na temporada anterior de 2019/20, conforme os dados.

As importações de canola da UE em 2020/21 atingiram 6,51 milhões de toneladas, ante 6,01 milhões em 2019/20.

Já as importações de farelo de soja de 2020/21 totalizaram 16,75 milhões de toneladas, ante 18,08 milhões da temporada anterior, enquanto as importações do óleo de palma somaram 5,26 milhões de toneladas, versus 5,83 milhões de 2019/20.

Desde 1º de janeiro, as informações da Comissão Europeia cobrem apenas os 27 países da União Europeia. Até 31 de dezembro, os dados cobriam os 27 países da UE e o Reino Unido.

(Por Forrest Crellin)

