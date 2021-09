Importações de soja pela UE somam 2,86 mi t no acumulado da safra 21/22

PARIS (Reuters) – As importações de soja pela União Europeia no acumulado da safra 2021/22, que começou em julho, chegaram a 2,86 milhões de toneladas até 19 de setembro, segundo dados publicados pela Comissão Europeia na terça-feira.

Isso em comparação com 3,42 milhões de toneladas até a mesma semana na temporada 2020/21, mostraram os dados.

A comissão disse que os dados carecem de informações da França desde 12 de agosto e da Itália desde 10 de setembro.

Desde 1º de janeiro, os dados da Comissão Europeia cobriram apenas os 27 países da UE, enquanto os dados anteriores até 31 de dezembro cobriam a UE-27 e a Grã-Bretanha.

As importações de colza pela UE atingiram 944.483 toneladas no mesmo período, em comparação com 1,52 milhão de toneladas um ano antes.

As importações de farelo de soja totalizaram 3,10 milhões de toneladas contra 4,02 milhões do ano anterior, enquanto as importações de óleo de palma ficaram em 1,24 milhão de toneladas contra 1,50 milhão de toneladas.

(Por Forrest Crellin)

