Importações de milho pela China mais que dobram em abril; compras de trigo também disparam

Por Hallie Gu e Shivani Singh

PEQUIM (Reuters) – As importações de milho pela China mais que dobraram em abril, em relação ao mesmo período do ano anterior, para 1,85 milhão de toneladas, de acordo com informações da Administração Geral de Alfândega do país divulgadas nesta terça-feira.

As compras de trigo e cevada também dispararam mais de 100%, enquanto as importações de sorgo subiram expressivos 448% no ano a ano.

Os dados não revelaram as origens das commodities adquiridas.

