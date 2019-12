Importações de algodão do Vietnã devem ter leve melhora, diz USDA

Hong Kong, 20 – As importações de algodão do Vietnã na temporada 2019/20 vão aumentar em comparação com o período anterior, de 6,9 milhões de fardos para 7,2 milhões de fardos, após a safra 2018/19 ser prejudicada por menor demanda de grandes importadores pelos produtos feitos à base da pluma, afirma nota do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

No entanto, o USDA reduziu sua projeção para o período 2019/20 ante projeção anterior, que era de 7,6 milhões de fardos, em decorrência de incertezas econômicas globais, incluindo as tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Fonte: Dow Jones Newswires