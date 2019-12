Importações chinesas de soja em novembro avançam 54% ante novembro de 2018

São Paulo, 9 – A China importou 8,28 milhões de toneladas de soja em novembro, 54% a mais do que no mesmo mês de 2018, segundo dados preliminares divulgados pela Administração Geral de Alfândegas do país. No acumulado de janeiro a novembro de 2019, as importações da oleaginosa apresentam recuo de 4,1%, para 78,97 milhões de toneladas.

As compras de soja norte-americana pela China avançaram 40,9% em novembro. Na semana passada, o país asiático anunciou que isentaria de tarifas parte da soja e da carne suína norte-americana. Em outubro, as compras chinesas da oleaginosa dos EUA já haviam avançado 19,8%.

O banco de investimentos CICC afirma que Pequim e Washington podem remover uma nova rodada de tarifas agendadas para entrar em efeito em meados de dezembro se houver progresso nas negociações comerciais. (Com informações da Dow Jones Newswires)